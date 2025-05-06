مصادر: الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي حاضرة بالكامل لانتخاب المستشار الجديد لألمانيا

يستطيع زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، فريدريش ميرتس، الاعتماد على حضور جميع نواب التحالف المسيحي البالغ عددهم 208 نواب في انتخاب البرلمان الاتحادي (البوندستاج) له كمستشار جديد لألمانيا.

وبعد نداء الأسماء، أعلن المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، شتيفن بيلجر اليوم الثلاثاء أن التحالف ممثل بشكل كامل في الجلسة، بحسب مصادر مشاركة.

يذكر أن العديد من نواب التحالف تغيبوا لأسباب مرضية أمس الاثنين خلال انتخاب زعيم كتلتهم البرلمانية الجديد، ينس شبان.

وكان ميرتس صرح أمس الاثنين بأنه يتوقع أن يتم انتخابه مستشارا جديدا لألمانيا من الجولة الأولى في البرلمان الألماني اليوم، رغم تعدد الحالات المرضية بين نواب التحالف المسيحي، الذي يتكون من حزبه المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وفي أعقاب اجتماع للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي في برلين لانتخاب ينس شبان رئيسا جديدا للكتلة (خلفا لـ ميرتس)، قال المستشار المحتمل إن بعض الزملاء تغيبوا عن الجلسة بسبب المرض، وأضاف: "لكن الجميع سيكونون حاضرين غدا، بلا استثناء".

وفي حال الفوز، من المقرر أن يؤدي ميرتس /69 عاما/ اليمين الدستورية أمام الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير رفقة 17 وزيرا في حكومته.

ويعتبر فوز ميرتس في التصويت مؤكدا، لا سيما في ظل التهديد الذي يشكله حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير الماضي، وارتفعت شعبيته في استطلاعات الرأي الأخيرة.

ويشغل شركاء الائتلاف الحاكم المرتقب، المكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، 328 مقعدا من أصل 630 مقعدا في البوندستاج، ويحتاج ميرتس إلى أغلبية مطلقة لانتخابه مستشارا.

ومن المتوقع صدور نتيجة التصويت في حوالي الساعة 30ر9 صباحا (30ر7 بتوقيت جرينتش)