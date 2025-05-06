لجنة الحكام تحلل أداء الغندور وأمين عمر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قيام لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز تحليل لأداء عدد من حكام مباريات الدوري الممتاز في الفترة الماضية، ومن بينهم أحمد الغندور، وأمين عمر.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان رسمي أن لجنة الحكام الرئيسية برئاسة أوسكار رويز أجرت تحليلًا فنيًا بالفيديو اليوم الثلاثاء، لأداء بعض الحكام الذين أداروا المباريات الأخيرة من مسابقة القسم الأول.

وشارك في التحليل أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، ووجيه أحمد، جهاد جريشة، فهيم عمر أعضاء اللجنة، وحضرها 6 حكام ساحة وهم أحمد الغندور، ومحمود دسوقي، ومحمد الغازي، وأمين عمر، وسيد منير، وحمادة القلاوي.