نيويورك تايمز تحصد 4 جوائز بوليتزر وواشنطن بوست تفوز بتغطية محاولة اغتيال ترامب

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تصدرت صحف "واشنطن بوست" و"وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" قائمة الفائزين بجوائز بوليتزر هذا العام، والتي تكرم التميز في الصحافة.

وفازت صحيفة "واشنطن بوست" بجائزة التغطية الإخبارية العاجلة عن تغطيتها لمحاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب.

أما "وول ستريت جورنال"، فقد حصدت جائزة التغطية الوطنية عن تحقيقها حول الصعود السريع لملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك في المشهد السياسي الأمريكي.

وحصدت "نيويورك تايمز" أربع جوائز، حيث نال فريقها الدولي جائزة عن تغطيته للحرب الأهلية في السودان، بينما كُرّم فريقها المحلي لتقاريره عن ارتفاع الوفيات بسبب المخدرات في أوساط المجتمع الإفريقي الأمريكي في بالتيمور بولاية ماريلاند.

كما فازت بجائزة التفسير الصحفي عن تقرير معمق حول العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان.

وحصل المصور دوج ميلز من "نيويورك تايمز" على جائزة عن صوره لمحاولة اغتيال ترامب، بما في ذلك صورة التقطت لحظة مرور رصاصة في الهواء.

وفازت وكالة أنباء "رويترز" بجائزة التحقيقات الاستقصائية عن تغطيتها لتأثير عقار الفنتانيل القاتل.

وحازت آن تيلنيس على جائزة الرسم التوضيحي والتعليق، بعد مغادرتها "واشنطن بوست" إثر خلاف على رسم كاريكاتيري ناقد لترامب لم يُنشر. وقد عملت مع الصحيفة لمدة 17 عاما.

أما جائزة الأدب، فذهبت إلى بيرسيفال إيفيريت عن روايته "جيمس"، التي تعيد تصور رواية "مغامرات هاكلبيري فين".

فيما فاز بنيامين ناثانز بجائزة الواقعية عن كتابه "إلى نجاح قضيتنا اليائسة"، الذي يوثق تاريخ المعارضين الروس منذ الستينيات.

تُمنح جوائز بوليتزر للسنة الـ 109 على التوالي، ويتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم تابعة لجامعة كولومبيا في نيويورك.