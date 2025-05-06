أبرز الأهداف والأضرار الأولية في العدوان الإسرائيلي الأمريكي على الحوثيين

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مع أنباء تعرض مطار صنعاء الدولي لقصف إسرائيلي عنيف، بدأ ورود تقارير عن أبرز الأضرار والأهداف الأولية للقصف.

وأفادت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، بتدمير صالة مطار صنعاء الدولي وطائرات مدنية في المطار ومرافق خدمية أخرى بالقصف الإسرائيلي.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل أن القصف الإسرائيلي استهدف أيضا محطة كهرباء صنعاء ومصنع أسمنت "عمران".

وأفادت تقارير إعلامية حوثية بأن الغارات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت محطة كهرباء "ذهبان" المركزية في مديرية "بني الحارث".

وأضافت التقارير أن القصف على منطقتي صنعاء وعمران عمل إسرائيلي أمريكي مشترك.

ويأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام يمنية، في نبأ عاجل، بتعرض مطار صنعاء الدولي لقصف إسرائيلي عنيف.

وفي وقت سابق، أطلق الجيش الإسرائيلي إنذارات للموجودين في منطقة مطار صنعاء بالإخلاء الفوري تمهيدًا لقصفها.

ويأتي ذلك بعدما شنت إسرائيل هجوما عنيفا على الحديدة، في أعقاب ضربة صاروخية نفذها الحوثيون قرب مطار بن جوريون في تل أبيب.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسئولين عسكريين أن "30 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن"، في عملية جرت بتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأفاد تقرير عبري سابقا برفع مستوى التأهب في إسرائيل؛ استعدادا لهجمات يشنها الحوثيون في اليمن.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن تل أبيب تستعد لرد الحوثيين وترفع مستوى التأهب في منظومة الدفاع الجوي لديها.