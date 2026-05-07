محافظ المنيا: اعتماد عدد من المنشآت الصحية ضمن قرارات اللجنة العليا للاعتماد

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اعتماد وتجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة، ضمن أحدث قرارات اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أن قرارات الاعتماد تضمنت منح الاعتماد المبدئي لعدد من وحدات الرعاية الصحية الأولية، شملت وحدة طب أسرة الشيخ زياد، ووحدة طب أسرة بني سالم، بما يعكس الاهتمام بتطوير خدمات الرعاية الأساسية باعتبارها حجر الأساس في المنظومة الصحية الجديدة.

وأضاف أن القطاع الخاص بالمحافظة شهد أيضًا تقدمًا ملحوظًا في تطبيق معايير الجودة، حيث تم منح الاعتماد الكامل لعدد من المنشآت، وهو ما يعزز من تنافسية القطاع الصحي ويرفع مستوى ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة.

وأكد محافظ المنيا، أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تطبيق معايير الجودة المعتمدة دوليًا يسهم في تحسين الأداء داخل المنشآت الصحية، ويضمن تقديم خدمات آمنة وفعالة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على استمرار تقديم كل أوجه الدعم للمنشآت الصحية بالمحافظة، وتسريع وتيرة التأهيل والاعتماد، بما يضمن جاهزيتها الكاملة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المنيا.