قال الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، إن الأوضاع الحالية بالبلاد تلزمه بالاستمرار في منصبه إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية ضمن مواعيد مقبولة.

وأضاف الرئيس الجزائري المؤقت، في كلمة ألقاها مساء اليوم الخميس، أن الذهاب إلى انتخابات رئاسية هو السبيل الأوحد لحل الأزمة الراهنة، متعهدًا بتوفير مناخ مناسب لإجراء عملية اقتراع حرة ونزيهة.

ودعا القوى السياسية والمجتمع المدني إلى اختيار سبيل الحوار البناء للتوصل إلى حلول توافقية تساعد الجزائر على الخروج من مأزقها، معقبًا: «نحن بأمس الحاجة لحشد قوانا لمواجهة التحديات أمام بلادنا».

وجدد دعوته لكل الأطراف الجزائرية إلى تغليب الحكمة والحل الديمقراطي وتلبية مطالب الشعب لتخطي الأزمة سواء في مناقشاتهم أو تطلعاتهم، والمشاركة في الإصلاحات التي تحتاجها البلاد بشتى الميادين السياسية والاقتصادية.