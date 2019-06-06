بنس يعلن عدم توصل أمريكا والمكسيك إلى اتفاق بشأن التعريفات الجمركية حتى الآن

أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس أن الولايات المتحدة والمكسيك لم تتوصلا حتى الآن إلى اتفاق لتجنب فرض التعريفات الجمركية على السلع المكسيكية، بسبب تدفق المهاجرين غبر الشرعيين من أمريكا الوسطى.

ولكن بنس، أكد فى تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج اليوم أن المباحثات متواصلة بين الجانبين.

وأضاف بنس فى بنسلفانيا:" يجب على المكسيك القيام بالمزيد لوضع نهاية للهجرة غير الشرعية".

وكان وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، قد قال في وقت سابق اليوم، إن ممثلي المكسيك في المحادثات مع الولايات المتحدة الذين يتطلعون إلى تفادي تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية بسبب الهجرة غير الشرعية، قد أحرزوا تقدماً غير محدد ،ولكن أحد مساعدي ترامب تنبأ بأن الرسوم ستصبح سارية المفعول في مطلع الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية عن إيبرارد قوله للصحفيين بمقر وزارة الخارجية ، حيث التقى بعدد من المسؤولين الأمريكيين الخميس: "المحادثات ستستمر بعد ظهر اليوم -بالتوقيت المحلي- ولم تنته بعد.. أعتقد أنهم يتقدمون.. في فترة ما بعد الظهر، سأكون قادرًا على الكشف عن تطورات أكثر دقة".

وفي وقت سابق، قال مرسيدس شلاب، أحد المساعدين بالبيت الأبيض، إن المكسيك لم تعرض قيامها بما يكفي للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة.