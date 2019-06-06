الشروق تنشر الصور الأولى لأحمد أحمد بعد إخلاء سبيله في فرنسا

حصلت الشروق على مجموعة من الصور التى يظهر فيها أحمد أحمد رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد إخلاء سبيله من قبل السلطات الفرنسية مساء اليوم الخميس .

وظهر المهندس هاني أبوريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم إلى جوار أحمد أحمد فى الصور إلى جانب عدد من المسئولين فى الكاف .

وأشارت تقارير صحفية عالمية أن السلطات الفرنسية قررت إخلاء سبيل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من الإبقاء عليه في البلاد، وسحب جواز السفر الخاص به.

وقال موقع "انسايد ورلد فوتبول" في تقرير موسع له عما تعرض له أحمد أحمد من اتهامات، أن السلطات قررت الإبقاء عليه داخل البلاد تحت الإقامة الجبرية، مع سحب جواز السفر الخاص به لضمان استمرار عملية التحقيق معه دون أن يرحل ويرفض العودة.

وأوضحت الموقع أن أحمد هو الشخص الوحيد غير الفرنسي من 3 أفراد محل الاتهام، وهو السبب الذي يدفع السلطات الفرنسية إلى بقاء الرجل الأول في الاتحاد الإفريقي تحت الإقامة الجبرية.

وفي سياق متصل، قال موقع "فوت أفريك" المهتم بشأن كرة القدم الإفريقية أن السلطات القضائية الفرنسية ستطلب من مصر تفتيش مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل جمع المستندات اللازمة في القضية الخاصة بالملابس الرياضية لبطولة أمم إفريقيا للمحليين 2018.

وكانت صحيفة "جون أفريك" المتخصصة في الشؤون الافريقية ومقرها الرئيسي باريس، ان أحمد أحمد خضع صباح اليوم للتحقيق في النزل الذي يقيم به في العاصمة الفرنسية بمناسبة مشاركته في مراسم اعادة انتخاب رئيس الاتحاد الدول لكرة القدم (فيفا) جياني اينفانتينو.

وبحسب الصحيفة، يرتبط التحقيق الذي أجرته الهيئة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية، بفسخ الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) عقد يربطه بشركة التجهيزات الرياضية الألمانية "بوما" من جانب واحد والتعاقد مع شركة "تكنيكال ستييل" الواقعة بمدينة "سيان سور مار" الفرنسية.

ونقلت الصحيفة عن السكرتير العام السابق "للكاف" المصري عمرو فهمي أن أحمد أحمد وقع العقد مع الشركة الفرنسية لوجود قرابة مع احد مدرائها بكلفة تصل إلى 830 ألف دولار.

وكان أحمد أحمد رد على تلك الاتهامات في أبريل بأن العقد تم امضاؤه بشكل "قانوني وشفاف".









