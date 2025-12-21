الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة غزل المحلة

استأنف النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الأحد، على التدريب بفرع مدينة نصر، استعدادًا لخوض مباراة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر.

ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وخاض الفريق تدريباته اليوم بمدينة نصر، بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية، والتي فاز فيها الأهلي بنتيجة 1-0، يوم الجمعة الماضي.

بدأ المران بمجموعة من التدريبات البدنية قبل أن يشرف الجهاز الفني على التدريبات التخصصية المتنوعة، وأعقب ذلك تقسيمة كرة قوية ضمن برنامج الإعداد للمباراة.

كان الأهلي قد حقق الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المقاولون العرب في ثاني مبارياته ببطولة كأس عاصمة مصر.