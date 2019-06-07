الجمعة 7 يونيو 2019 1:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟

النتـائـج تصويت

أحمد أحمد يجتمع مع أبوريدة فى باريس لمناقشة الإستعدادات لامم أفريقيا

عمرو فهمي
نشر فى : الخميس 6 يونيو 2019 - 11:41 م | آخر تحديث : الخميس 6 يونيو 2019 - 11:41 م

عقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اجتماعا اليوم بمقر اقامته في باريس مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية في حضور عدد من المسئولين بالاتحاد الأفريقي .

وذكر بيان للإتحاد المصري لكرة القدم أنه تم استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم البطولة التي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو الحالي ، وذلك على هامش اجتماعات الاتحادين الدولي والأفريقي التي عقدت هناك بمناسبة اقامة كأس العالم للسيدات وإعادة انتخاب جياني أنفانتينو رئيسا للفيفا .

كانت السلطات الفرنسية قد قررت الإفراج عن رئيس الإتحاد الأفريقي بعد الإستماع لأقواله فى البلاغات المقدمه ضده .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك