أحمد أحمد يجتمع مع أبوريدة فى باريس لمناقشة الإستعدادات لامم أفريقيا

عقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اجتماعا اليوم بمقر اقامته في باريس مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية في حضور عدد من المسئولين بالاتحاد الأفريقي .

وذكر بيان للإتحاد المصري لكرة القدم أنه تم استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم البطولة التي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو الحالي ، وذلك على هامش اجتماعات الاتحادين الدولي والأفريقي التي عقدت هناك بمناسبة اقامة كأس العالم للسيدات وإعادة انتخاب جياني أنفانتينو رئيسا للفيفا .

كانت السلطات الفرنسية قد قررت الإفراج عن رئيس الإتحاد الأفريقي بعد الإستماع لأقواله فى البلاغات المقدمه ضده .