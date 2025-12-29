كتائب القسام تعلن رسميا اغتيال أبو عبيدة ومحمد السنوار

أدلى الناطق العسكري الجديد باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، بأول خطاب له مساء اليوم الاثنين، وأعلن فيه اغتيال عدد من أبرز قادة القسام بسبب الحرب الإسرائيلية.

وأضاف خلال كلمته: «نزف إليكم كوكبة من المجاهدين الذين قضوا نحبهم بعد خرق الاحتلال للتهدئة واستئناف حربه الإجرامية في مارس الماضي، ونؤكد أن تلك الدماء الطاهرة لن تضيع، وستدور الدوائر على الظالمين ولو بعد حين».

وأشار إلى أن الاحتلال اغتال محمد السنوار، قائد أركان كتائب القسام، قائلًا إنه «قاد الكتائب في مرحلة بالغة الصعوبة».

ولفت إلى اغتيال محمد شبانة، قائد لواء رفح في كتاب القسام، الذي ارتقى مع يحيى السنوار، وعدد من القادة والمجاهدين.

وذكر أن الاحتلال اغتال كذلك القائد رائد سعد، قائد ركن التصنيع في القسام، والناطق العسكري السابق لكتائب القسام أبو عبيدة.