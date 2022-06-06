محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة تطوير 26 قرية بمركز شربين ضمن حياة كريمة

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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة بقرى شربين، بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية.

وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات حياة كريمة بقرى مركز شربين خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذي وتوصيل المرافق والتأثيث للمنشآت وفرشها واستعدادها للتشغيل.

وشدد المحافظ، على ضرورة التعاون والتنسيق التام من قبل الأجهزة التنفيذية مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المنفذة للمشروعات لسرعة استلام المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتوصيل المرافق لها.

وأشار المحافظ، إلى أن عمليات التسلم تتم من قبل الأجهزة التنفيذية خلال 48 ساعة على الأكثر لانتهاء القطاعات التنفيذية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرشها وأن تكون جاهزة للتشغيل.

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من إزالة المعوقات التي تعترض توصيل المرافق للمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها في القطاعات بالتعاون التام مع الجهات كافة.

وأكد ضرورة إعطاء دفعة قوية للمشروعات الجاري تنفيذها لرفع معدلات الإنجاز مع الوضع في الاعتبار عدم وجود معوقات لتوصيل المرافق لها بعد انتهاء تنفيذها.

وطالب القطاعات التنفيذية، بتحديد الاحتياجات اللازمة من مشروعات حياة كريمة في مرحلتها الثانية بمراكز بلقاس والسنبلاوين وأجا والمنزلة وميت غمر.

وفي ذات السياق، شدد المحافظ، على ضرورة تذليل العقبات وإزالة معوقات التنفيذ للمشروعات بهدف أن تحقق المبادرة الرئاسية أهدافها المرجوة في القرى و لتوفير حياة كريمة للمواطنين على أرض الواقع في جميع القرى التي شملت المبادرة.