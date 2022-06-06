وزيرة البيئة: نعمل منذ 6 أشهر لإعلان مدينة الخارجة صديقة للمناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ الوزارة تعمل منذ حوالي ستة أشهر مع محافظة الوادي الجديد، لإعلان مدينة الخارجة مدينة صديقة للبيئة والمناخ، بتقييم معين.

وأضافت في اتصال هاتفي لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية "الحياة" مساء الأحد، أنّ هناك مجموعة من المقومات الأساسية يجب أن تتوفر في المدينة الصديقة للبيئة، منها حسن استخدام الموارد الطبيعية، بما في ذلك حسن استهلاك المياه، وطريقة الزراعة إن كانت بأسمدة عضوية أو كيماوية.

وأوضحت أنه على مدار ستة أشهر كان يتم استخدام معدات في مدينة الخارجة لرصد نوعية الهواء والمياه والوضاء، بهدف الوصول إلى معايير معينة، لإعلانها مدينة صديقة للبيئة، مؤكدة أن المدينة بالفعل مطابقة لكل المعايير البيئية، من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه يتم فصل المخلفات في مدينة الخارجة وإعادة تدويرها بما فيها مخلفات الطعام، واستخدامها كأسمدة في الزراعة.