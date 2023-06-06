أسامة حسني: الأهلي قادر على التتويج ببطولة إفريقيا من المغرب

قال أسامة حسني، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تخطى مراحل صعبة للغاية خلال دوري أبطال إفريقيا، مشددًا على قدرة المارد الأحمر على تحقيق الفوز في كازابلانكا، أو الخروج بالتعادل من أجل تحقيق اللقب.

وأضاف مهاجم الأهلي السابق في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لديه فرص كبيرة في التتويج باللقب، والفريق يمتلك جهازا فنيا ولاعبين جيدين، ولكن ما يقلقني دائمًا هو حالة اللاعبين في يوم المباريات، ولكن الأهلي تخطى مراحل صعبة للغاية".

وتابع: "لا يجب أن نضع مبررات للاعبين، سواء حكام أو جماهير مغربية أو غيره، علينا فقط أن نلفت الانتباه لبعض الأمور، وبالأمس الحكم الشلماني ظلم الأهلي بشكل واضح، سواء في عدم احتساب ركلة جزاء لحسين الشحات واضحة بنسبة مليون%، أو طرد يحيى عطية الله، والحكم الليبي لم يكن يليق بالنهائي الإفريقي".

وزاد: "الأمر المضحك، هو عدم طرد مدافع الوداد المغربي، الكرة كانت انفرادًا واضحًا وصريحًا، وباتفاق الجميع وقع ظلمًا واضحًا ضد النادي الأهلي، وهناك رسالة أتمنى توصل للاعبين عليهم الذهاب للمغرب فقط من أجل تحقيق اللقب، وسبق وحققنا نتائج إيجابية في لقاءات الإياب بالنهائي".

وتابع: "هناك إيجابيات كثيرة، منها عدم حصول مروان عطية أو حمدي فتحي على بطاقات صفراء، وجاهزيتهما للمواجهة المقبلة، بالإضافة إلى الحالة الرائعة التي ظهر عليها الحارس مصطفى شوبير"

. وأتم: "أتمنى أن يقدم الأهلي مباراة جيدة ويتوج باللقب في المغرب".