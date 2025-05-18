لورينت ريجيكامف ينفي تصريحاته بشأن تدريب الزمالك

نفى الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني السابق للترجي التونسي، ما نُسب إليه عبر إحدى الصفحات الرياضية بشأن وجود مفاوضات مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن التصريحات المتداولة لا تمتّ له بصلة.

وكانت بعض التقارير قد نقلت تصريحات منسوبة لريجيكامف، زعمت فيها وجود تفاوض رسمي مع الزمالك، وأن الإعلان عن الفريق الجديد سيُعلن قريبًا، وهو ما نفاه المدرب تمامًا.

وقال لورينت ريجيكامب: "لم أصرّح بشيء كهذا، لأنه ببساطة غير صحيح. لم أتحدث عن الزمالك لا من قريب ولا من بعيد، ولا أريد أن يُتورط اسمي في أمور غير دقيقة".

وأضاف: "أنا مدرب محترف، وأكن كل الاحترام لنادي الزمالك، وجماهيره، ولكرة القدم عمومًا، وكذلك لكل وسائل الإعلام. من غير المقبول أن يتم نشر تصريحات لم تصدر عني".

وأتم لورينت ريجيكامب تصريحاته قائلًا: "أرفض الزج باسمي في سياق أخبار غير حقيقية، ولم أتطرق لأي مفاوضات أو عروض في الوقت الحالي مع أي نادٍ، والتركيز يجب أن يكون على الدقة والاحترام في نقل الأخبار".