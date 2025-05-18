الدفاع المدني في غزة: توقف 75% من مركباتنا عن العمل لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني في غزة، تصاعد وتيرة عمليات القصف الإسرائيلي واستهدافات المنازل السكنية؛ ما يجع طواقمها عاجزة عن تلبية نداءات المواطنين، بسبب شح الإمكانات المادية وأهمها الوقود ومعدات الإنقاذ الثقيلة وقطع الغيار ومستلزمات اصلاح المركبات.

وأعلن الدفاع المدني بغزة، في بيان له عبر قناته بتطبيق "تيليجرام"، اليوم الأحد، توقف 75 % من إجمالي مركباته عن العمل في جميع محافظات قطاع غزة، لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

وتابع: "ما زالت أزمة الوقود لدينا قائمة، وتشتد يوميا، مع استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إيصال كميات الوقود لتشغيل مركباتنا ولو بالحد الأدني؛ لاستمرار خدماتنا الإنسانية.

وحذر من أنه خلال الـ72 ساعة القادمة سيكونوا أمام توقف كل خدمات مركباتهم، وستعجز طواقمه عن القيام بمهامها الإنسانية إذا لم تصلنا كميات الوقود لتشغيلها ولو بالحد الأدنى.