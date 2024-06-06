السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط لارتفاع درجات الحرارة

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط، نظراً لارتفاع درجة الحرارة، والتى تؤثر على القضبان والمعدات.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، إن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات، على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

وأضافت الهيئة أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلي، وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.

وتؤكد الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

وقدمت الهيئة اعتذارها للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، واعتبرته أمرا خارج عن إرادة الهيئة.