 بثنائية تريزيجيه.. المنتخب يروض خيول بوركينا فاسو في الشوط الأول - بوابة الشروق
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بثنائية تريزيجيه.. المنتخب يروض خيول بوركينا فاسو في الشوط الأول

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 6 يونيو 2024 - 10:51 م | آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2024 - 10:51 م

تقدم المنتخب الوطني المصري على ضيفه بوركينا فاسو 2-0، في مباراة الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة 3 من عمر المباراة بعد كرة عرضية من محمد صلاح قابلها برأسية قوية ومتقنة، ثم عاد نجم طرابزون سبور التركي في الدقيقة السابعة وسجل الهدف الثاني بعدما استلم كرة في الطرف الأيسر داخل منطقة الجزاء راوغ المدافع وسدد كرة يسارية قوية سكنت شباك منتخب بوركينا فاسو.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يسجل فيها تريزيجيه هدفين في مباراة واحدة بقميص منتخب مصر بعدما سجل ثنائية ضد سيراليون بالجولة الثانية من تصفيات المونديال 2026.

وفي حال الفوز في مباراة اليوم، يرفع المنتخب الوطني رصيده للنقطة 9 ويتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، وبفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو، صاحب المركز الثاني، فيما يتجمد رصيد بوركينا فاسو عند النقطة 4 في المركز الثالث.

المنتخب الوطني ينتهي من مواجهة بوركينا فاسو مساء اليوم في القاهرة، ثم يسافر لمواجهة غينيا بيساو يوم 10 من يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات.


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