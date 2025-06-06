ترامب: الوفدان الأمريكي والصيني سيعقدان الجولة المقبلة من محادثات التجارة الاثنين المقبل بلندن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن مسئولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية سيجتمعون مع وفد صيني، يوم الاثنين، في لندن في جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.

يأتي هذا الاجتماع بعد مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، أمس الخميس، والتي وصفها الرئيس الأمريكي بأنها محادثة "إيجابية للغاية"، حيث يسعى البلدان لكسر الجمود بشأن الرسوم الجمركية وإمدادات المعادن النادرة.

وسيمثل الجانب الأمريكي في محادثات التجارة وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي: "من المفروض أن يسير الاجتماع بشكل جيد للغاية."