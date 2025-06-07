كشف أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، عن سبب موافقته للعب للفريق الأحمر رغم أنه كان لاعبا في صفوف نادي الزمالك.

وقال زيزو في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "في البداية لم يكن قرارًا سهلا لأني كنت في الزمالك منذ 6 سنوات ولدي ذكريات عديدة ولم أكن لاعب عادي".

وأضاف: "لكن في النهاية أكتشفت أنه لا يوجد أي شيء باقي إلا جماهير الزمالك، تمت إهانتي لمدة عام كامل، أمر يثبت أن الخمس سنوات الذي قضيتهم (ولا حاجة)".

وأوضح زيزو: "احترم جماهير الأهلي جدًا وقلت ذلك أكثر من مرة، وهذا أكبر سبب يجعلني أتخذ خطوة الانتقال إليه".

وأنهى: "كنت أمتلك العديد من العروض لكني فضلت الأهلي وهي ليست مسألة أموال لكنه شغف وفريق كبير يلعب من أجل البطولات وحلم جديد، وأعتقد أن الأهلي كان أنسب فريق أستطيع تحقيق ذلك فيه".