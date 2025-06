أطلق المستشار تركي آل الشيخ، اليوم، عبر حسابه الرسمي على منصة X، أول فيديو تشويقي لفيلم الأكشن "ذا سفن دوجز"، الذي تم إنتاجه بميزانية تبلغ 40 مليون دولار، من بطولة الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز، ومن إخراج بلال العربي وعادل فلاح، اللذين أخرجا مؤخرًا فيلم الأكشن الشهير Bad Boys: Ride or Die.

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في جميع دور السينما في الوطن العربي وحول العالم نهاية عام 2025.

فيلم "ذا سفن دوجز" مأخوذ عن قصة أصلية من تأليف تركي آل الشيخ وفريق Big Time، وكتب السيناريو والحوار محمد الدباح. وتدور أحداث الفيلم حول الضابط الماهر في الإنتربول "خالد العزازي"، الذي ينجح في القبض على المجرم الخطير "غالي أبو داوود"، أحد أعضاء منظمة إجرامية سرية تُدعى 7Dogs. وبعد عام على سجنه، تعاود المنظمة أنشطتها، لا سيما في تهريب مخدر فتاك يُعرف باسم Pink Lady في منطقة الشرق الأوسط، ما يضطر "خالد" إلى التعاون مع "غالي" الذي يمتلك معرفة داخلية بالمنظمة، في مهمة سرية تقودهما عبر عدة مدن حول العالم لكشف أعضاء الشبكة وإيقاف انتشار المخدر في الشارع العربي.

ورغم الخلافات والتوتر بين "خالد" و"غالي"، إلا أنهما يدركان أن التعاون بينهما هو مفتاح إنجاز المهمة، فيشكّلان ثنائيًا استثنائيًا يجمع بين الذكاء، الحيلة، والتحدي.

ويجمع العمل إلى جانب أحمد عز و كريم عبد العزيز، عدد من النجوم العالميين، منهم جيانكارلو إسبوزيتو «بريكنغ باد»، «ذا ماندالوريان»، والإيطالية مونيكا بيلوتشي «ذا ماتريكس ريـلود»، ونجم بوليوود سلمان خان سلسلة «تايغر»، وعملاق الشاشة الهندية سانجاي دوت «فاستاف: ذارياليتي»، وخبير الفنون القتالية الألماني الصيني ماكس هوانغ «مورتال كومبات»، إلى جانب النجمتين تارا عماد «الفيل الأزرق 2» وساندي بيلا «فرانكلِن» كضابطتَي في فريق الإنتربول، بينما يظهر الفنان السعودي ناصر القصبي في دور اللواء ناصر بمواجهة الفنان سيد رجب بدور اللواء صبري.

بدأ تصوير الفيلم في الرياض مطلع العام الجاري، ليكون أول فيلم يُصوّر بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time، التي وفّرت أحدث التقنيات والإمكانات ليحظى الفيلم بطابع عالمي. كما تتضمن مواقع التصوير الرئيسية منطقة بوليفارد الرياض، إلى جانب مدن مثل مومباي، شنغهاي، ومدن أخرى حول العالم.

يتولى إنتاج الفيلم إيفان أتكينسون، الذي قدم أعمالًا شهيرة مثل The Covenant و The Gentlemen، ويضم "ذا سفن دوجز" نخبة من صناع السينما العالميين، من بينهم مدير التصوير Robrecht Heyvaert والذي اشتهر بعمله على Bad Boys: Ride or Die و Ms. Marvel. مصمم الإنتاج بول كيربي والذي عمل على العديد من الأعمال العالمية من بينها Kingsman: The Secret Service و Captain Phillips. ويشارك في تصميم الأزياء والملابس الإيطالية Beatrice Giannini والتي اشتهرت من خلال أعمالها Hannibal و Star Wars ويشاركها Mark Bouman والذي شارك في أعمال عالمية من بينها فيلم Wonka ومسلسل نتفليكس الأصلي Bridgerton. كما يشرف على تصميم الميك اب جاكلين روسن من بين أعمالها Pearl Harbor و The Little Mermaid. كما يشرف على تصميم المعارك والمشاهد الخطرة فريق 87Eleven بقيادة مصمم المعارك ستيفن دون-ليفي والذي شارك في العديد من الأعمال العالمية من بينها Mad Max: Fury Road و John Wick. كما يضم الفريق ايضاً دانكن كاب كمسئول عن المؤثرات البصرية الخاصة SFX والذي أشتهر بالعديد من الأعمال من بينها Batman Begins.