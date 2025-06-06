قال لامين يامال، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة التي فازت فيها إسبانيا 5-4 على فرنسا، وتأهلت على إثرها لنهائي دوري الأمم الأوروبية، إن "المباريات الكبيرة" هي ما يُحفّزه وما يُمثّله.

وفي تصريحات بعد المباراة، أوضح يامال، الذي سجل هدفين في المباراة "أقول لأمي دائما إنني سأبذل قصارى جهدي في المباريات الكبيرة؛ فهي ما تُحفّزني وما ألعب من أجله، وما أستيقظ من أجله. الأهم هو التحدث على أرض الملعب".

وحول كون عثمان ديمبلي نجم منتخب فرنسا، مرشحًا للكرة الذهبية، أكد الإسباني الشاب أن "ديمبلي لاعب رائع؛ رأينا ذلك في دوري أبطال أوروبا، لكنني سعيد للغاية بالوصول إلى النهائي"، دون الخوض في تفاصيل اللاعب الذي يستحق الجائزة المهمة.

ورغم فوز إسبانيا في المباراة، كشف لامين يامال عن شعوره بالمرارة قليلا، إزاء الثغرات الدفاعية التي جعلت فرنسا تسعى دون جدوى إلى العودة وقلب النتيجة.

وأضاف "في النهاية، إنهم فريق رائع يضم لاعبين من الطراز العالمي، ومن الطبيعي أن يجعلوك تعاني. يمتلكون لاعبين ينافسون بقوة حتى نهاية المباراة، لكنني سعيد بالفوز".

واختتم لامين يامال، حديثه بالتركيز على نهائي الأحد أمام البرتغال، حيث تسعى إسبانيا للدفاع عن لقبها.

وفي هذا الصدد، قال "إنهما فريقان جيدان للغاية، يضمان لاعبين من الطراز العالمي. الأفضل سيفوز. آمل أن أعود بالكأس إلى إسبانيا".