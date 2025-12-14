المجتمعات العمرانية الجديدة: سحب الأعمال من شركات المقاولات المتقاعسة بالعلمين الجديدة وإسنادها إلى شركات أكثر كفاءة

قال المهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، إنه سيتم سحب الأعمال من شركات المقاولات المتقاعسة؛ بمدينة العلمين الجديدة، وإسنادها إلى شركات أخرى أكثر كفاءة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير محاضر خصم على حساب الشركات غير الملتزمة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل توجيه إنذارات بسحب الأعمال للشركات المتقاعسة.

جاء ذلك في بيان إعلامي صادر عن مدينة العلمين الجديدة، تناول جولة لنائب مساعد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واجتماعا عقد بحضور المهندس محمود فوزي، بالإدارة المركزية للإنشاءات بهيئة التنمية العمرانية الجديدة، والدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، والمهندس محمد عبد الناصر، نائب رئيس الجهاز، إلى جانب استشاري المشروع، عقب الانتهاء من الجولة التفقدية بموقع الكمبوند السكني "مزارين"، وشركات تنفيذ المشروع؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والوقوف على معدلات الإنجاز على أرض الواقع.

وخلال الاجتماع، شدد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المعتمدة وضغط البرامج الزمنية المحددة لتعويض أي تأخير.

وأكد أن الموقف الحالي على أرض الواقع غير مقبول ولا يتناسب مع حجم وأهمية المشروع.

ووجه بتكثيف العمالة بالموقع والعمل على مدار 24 ساعة، بما يضمن سرعة الإنجاز والالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم.



وأوضح أهمية الإسراع في اعتماد التصاميم من المكتب الاستشاري دون أي تأخير، لما لذلك من تأثير مباشر على معدلات التنفيذ.

وكلف بعقد اجتماع عاجل مع رؤساء مجالس إدارات الشركات المنفذة لمشروع كمبوند مزارين، في موعد أقصاه 48 ساعة؛ لمراجعة الموقف التنفيذي ووضع آليات واضحة وملزمة للالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس محمد حمدي، أن هذه المتابعة المكثفة تأتي في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة وتسريع وتيرة العمل، وتحقيق رؤية الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة بمدينة العلمين الجديدة، تليق بمكانتها وتلبي تطلعات المواطنين.