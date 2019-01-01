جامعة حلوان: نقدم كل التسهيلات الممكنة للطلاب خلال اختبارات القدرات

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة الحلوان، إن الجامعة تمثل 75% من حجم الكليات والتخصصات التي ستعقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء السبت، أن الجامعة بها 6 كليات؛ تربية رياضية بنين، ونظيرتها للبنات، فنون جميلة، فنون تطبيقية، تربية رياضية، تربية موسيقية.

وأكد تقديم الجامعة كل التسهيلات الممكنة للطلاب خلال اختبارات القدرات، متابعًا أنه للتقدم للامتحان يجب على الطالب تسجيل اسمه على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من ثم دفع رسوم الاختبارات من خلال البنك الأهلي.

وأشار إلى تعاون البنك الأهلي وتوفيره سيارة في الزمالك تتوسط الكليات الفنية نظرًا لكثافة تردد الطلاب على تلك المنطقة، تمنح الطالب كارت فيزا للبنك بالمجان، وتتيح له أن يدع تكلفة الاختبارات نقدًا بالسيارة.

وبدأت الكليات العاملة بنظام القدرات وعلى رأسها كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والإعلام اليوم السبت، عقد امتحانات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بهذه الكليات.