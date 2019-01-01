تونس تضع استراتيجية لتعزيز الدبلوماسية الثقافية بالتعاون مع اليونسكو

أكد وزير الثقافة التونسي، محمد زين العابدين، العمل على الارتقاء بالوعي الذاتي والجماعي في ما يخص الدبلوماسية الثقافية وقدرتها على تسويق الوجهة التونسية ثقافيا، إلى جانب السياسة والاقتصاد.

جاء ذلك، خلال ندوة نظمتها وزارة الدولة للشؤون الثقافية التونسية مؤخرا، عن سبل تفعيل الدبلوماسية الثقافية.

وقال زين العابدين إن الدبلوماسية الثقافية "لا تقل أهمية عن الدبلوماسية السياسية والدبلوماسية الاقتصادية"، وأكد أن تونس سعت لتأكيد هذا الوعي من خلال إنشاء عدد من المؤسسات التابعة لها على غرار قصر الآداب والفنون "القصر السعيد" والمكتبة السينمائية ومسرح الأوبرا وبيت الرواية وإدراج "مائدة يوغرطة" على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي و"فخار سجنان" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي في اليونسكو.

وأشار إلى "أهمية هذه الندوات الفكرية ودورها في إبراز مفهوم الدبلوماسية الثقافية، مؤكدا حرص تونس على العناية بهذا القطاع في سياق رؤية ثقافية شاملة من شأنها أن تسهم في تعزيز حضور تونس في الخارج وإبراز صورتها والتعريف بأعلامها وبتاريخها وحضارتها."

وخلال الندوة نفسها، أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أن من بين أهداف وزارته استغلال المخزون الثقافي والتراثي كأداة اقتصادية وفي خدمة التنمية، والإسهام في دعم سياسة الدولة للتشغيل من خلال التشجيع على مشاريع مرتبطة بالصناعة الثقافية والإبداعية، وجعل الثقافة أحد المقومات الأساسية في علاقات تونس مع شركائها ومع المؤسسات الدولية.

وأشار إلى سعي وزارته إلى استغلال الاستحقاقات الكبرى التي تحتضنها تونس على غرار الدورة الـ18 لقمّة الفرنكوفونية 2020، لتأكيد مكانتها على الساحة الدولية وإبراز تنوع مخزونها الثقافي وفتح آفاق جديدة لدعم وتطوير علاقاتها في مختلف المجالات خدمة لأهدافها الوطنية، وبخاصة لترسيخ البعد الإفريقي في سياستها الخارجية، لا سيما وأنها ستتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة الدولية للفرنكفونية.