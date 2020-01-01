7 حالات كورونا في دوري السلة الأمريكي للسيدات

قالت رابطة دوري السلة الأمريكي للسيدات، التي تعتزم أن تبدأ موسم 2020 في أواخر يوليو تموز الجاري، إن 7 لاعبات من 137، جاءت اختباراتهن إيجابية لفيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي.

ويأتي إعلان الرابطة في نفس اليوم، الذي كان من المقرر أن يشهد وصول 11 من الفرق الـ12، المشاركة في البطولة، إلى أكاديمية (آي.ام.جي) في برادنتون بولاية فلوريدا، والتي ستقيم وتخوض بها الفرق كل مبارياتها في البطولة.

وقالت الرابطة في بيان "أي لاعبة تصاب بالفيروس ستبقى قيد العزل الذاتي، حتى يتم الوفاء بكل الإجراءات الصحية المتبعة، ولن تعود قبل الحصول على موافقة الأطباء".

وأجريت الاختبارات في الفترة بين 28 يونيو حزيران والخامس من يوليو تموز.

وفي أبريل نيسان الماضي، قررت الرابطة تأجيل انطلاق الموسم، الذي كان من المفترض أن يجري بين 15 مايو آيار و20 سبتمبر أيلول، بسبب الجائحة.

وستخوض الفرق 22 مباراة في الدور التمهيدي، بدلا من 36، تليها أدوار إقصائية.

ورغم اختصار الموسم، فإن جميع اللاعبات سيحصلن على الرواتب والمكافآت كاملة.