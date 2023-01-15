زيلينسكي: اتفقنا مع بلغاريا على تعزيز التعاون الدفاعي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن بلاده اتفقت مع بلغاريا على تعزيز التعاون في مجال الدفاع، وإنه دعا صوفيا للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف في صوفيا: "ناقشنا الدعم العسكري الذي تقدمه بلغاريا لبلادنا. ونعول على استمرار التعاون الذي أنقذ بالفعل الكثير من الأرواح"، بحسب وكالة "رويترز".

وتقدم بالشكر لبلغاريا على دعمها لأوكرانيا في قتالها ضد القوات الروسية منذ أكثر من 16 شهرا.

من جهته، قال مستشار زيلينسكي للشئون الدبلوماسية، إيهور جوفكفا، في منشور عبر "فيسبوك"، إن البلدين وقعا بيانا حول إندماج أوكرانيا في المنظمات الغربية، وتحديدا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، لتكون بلغاريا بذلك الدولة الثانية والعشرين التي تدعم مساعي كييف للانضمام إلى الحلف.

وكتب جوفكفا: "تظهر الوثيقة بوضوح أن بلغاريا تدعم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في أقرب فرصة ممكنة".