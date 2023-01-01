عقبة كبيرة في طريق مانشستر يونايتد للتخلص ماجواير

يحاول مانشستر يونايتد الإنجليزي التخلص من هاري ماجواير، مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكنه يجد صعوبة في ذلك.

ماجواير حصل على زيادة كبيره في راتبه بعد حصول مانشستر يونايتد على المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لاعبين آخرين في فريق المدرب إريك تين هاج.

ووفقًا لصحيفة «الجارديان» البريطانية فإن بيع ماجواير الذي فقد مكانه في التشكيلة الأساسية تحت قيادة تين هاج، أصبح الآن أكثر صعوبة، لأن أي انتقال محتمل سيتطلب منه خفض راتبه.

ولا يزال ماجواير أساسيا في تشكيلة إنجلترا، ومع اهتمام وست هام وتوتنهام، فإنه يعيش في حيرة بشأن ما إذا كان من الأفضل البقاء في مانشستر يونايتد أو الرحيل.

وكلف قلب الدفاع مانشستر يونايتد 80 مليون جنيه إسترليني عندما انضم إليه من ليستر سيتي، لكن الانخفاض المستمر في المستوى أثر على فرصه في اللعب بالتشكيلة الأساسية في الموسم الأخير.