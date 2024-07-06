خامنئي يوصي الرئيس الإيراني المنتخب باستغلال الطاقات البشرية الشابة والثورية المخلصة

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن الانتخابات الرئاسية الإيرانية كانت «حرة وشفافة»، مشيدًا بإقبال الإيرانيين على المشاركة فيها.

وأضاف في بيان عبر موقعه الرسمي، صباح السبت: «إن هذه الخطوة العظيمة في مواجهة دعوات مقاطعة الانتخابات، والتي أطلقها أعداء الأمة الإيرانية لبث اليأس والجمود، هي عمل رائع لا ينسى».

وتوجه بالتهنئة إلى الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، على اختياره رئيسًا للبلاد، متوجهًا برسالة له: «أوصيه بالتطلع إلى آفاق طويلة ومشرقة، وفي مواصلة مسيرة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وأن يستفيد من مقدرات البلاد إلى أقصى حد، وخاصة الطاقات البشرية الشابة والثورية والمخلصة، من أجل راحة الشعب وتقدم البلاد».

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، صباح السبت، فوز الإصلاحي مسعود بيزشكيان، بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، على منافسه العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني، المحافظ المتشدد سعيد جليلي.

وفي أول تصريح له بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، قال مسعود بزشكيان: «نمد يد الصداقة للجميع، وكلنا أبناء هذا البلد».

وأفادت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية بأن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغ 30 مليوناً و530 ألفاً و157 صوتاً، حصد منها بيزشكيان على 16 مليوناً و384 ألفاً و403 أصوات، فيما حصل جليلي على 13 مليوناً و538 ألفاً و179 صوتاً، وفق ما أفادت وكالة «إرنا» للأنباء الرسمية.

وحسب البيانات الرسمية الإيرانية، فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 49.8%، وهو ما يزيد على مثيلتها في الجولة الأولى من السباق.

مارينا