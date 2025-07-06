العثور على جثث المفقودين السبعة في انفجار مستودع ألعاب نارية بكاليفورنيا

عثرت السلطات في شمالي كاليفورنيا، على جثث جميع الأشخاص السبعة الذين فقدوا منذ الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي في مستودع للألعاب النارية، والذي تسبب في اندلاع حريق وأثار الذعر في مجتمع زراعي صغير.

وأدى الانفجار المتتابع للألعاب النارية يوم الثلاثاء الماضي إلى نشوب حريق هائل تسبب في اندلاع حرائق أخرى متفرقة، كما أسفر عن انهيار المبنى في مقاطعة يولو التي تقع على بعد نحو 40 ميلا (64 كيلومترا) شمال غرب ساكرامنتو.

وقالت المقاطعة في بيان، اليوم الأحد، إنه تم العثور على جميع الرفات البشرية في موقع المستودع المتفحم، إلا أنه سيتم حجب هويات الضحايا حتى إبلاغ عائلاتهم رسميا.

وجاء في البيان: "تواصل الفرق العمل على إزالة مخاطر المتفجرات الموجودة في الموقع". ولا تزال أسباب الانفجار قيد التحقيق.

وأفاد مسئولون بأن شخصين تلقيا العلاج من إصابات تعرضا لها جراء الانفجار الذي وقع في بلدة إسبارتو.

وتدير شركة ديفاستيتينج بايروتكنيكس، التي تمتلك خبرة تزيد عن 30 عاما في تصميم وإنتاج عروض الألعاب النارية، المستودع، وذلك وفقا لصورة مأخوذة من موقعها الإلكتروني قبل أن يتم إغلاقه.

وقالت الشركة في بيان أصدرته الأسبوع الماضي "نقدم أصدق تعازينا لعائلات من فقدناهم، وكل من تأثر بهذه المأساة في مجتمعنا." وأضافت: "سيظل اهتمامنا منصبا على من تضرروا بصورة مباشرة من هذه الكارثة، وسنتعاون بشكل كامل مع السلطات المختصة في تحقيقاتها."