هاني رمزي: كولر أضاع على الأهلي صفقات مميزة «لم يكن مقتنعا بوسام أبو علي»

قال هاني رمزي، رئيس لجنة الكشافة السابق بالنادي الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق، أضاع على النادي عددا من الصفقات المميزة.

أضاف رمزي خلال استضافته عبر قناة النهار "كولر كان متعبا للغاية في التعامل معه، وكان يستغرق وقتا طويلا للرد علينا بشأن اللاعبين الذين نعرضهم عليه، مما تسبب في ضياعهم منا".

أشار "تأخر كولر في الرد، كان يدفع أندية هؤلاء اللاعبين إلى رفع مطالبهم المادية 3 أضعاف، وهو ما تسبب أيضا في عدم اكتمال المفاوضات مع اللاعب يوسف ساليتش الذي كنا نفاوضه قبل وسام أبو علي".

أوضح "كولر كان يقدم مبررات غير مقنعة للرفض، لدرجة أنه كان لم يكن مقتنعا بفكرة التعاقد مع وسام أبو علي في بداية المفاوضات".

يذكر أن الأهلي تعاقد مع وسام أبو علي في يناير 2024 قادما من سيريوس السويدي، ويتردد بقوة الآن أن اللاعب يريد الانتقال إلى أحد الأندية الخليجية.

وعلق هاني رمزي على هذا الجدل قائلا "وسام أبو علي لاعب مميز للغاية، وأنصح الأهلي ببيعه إذا تلقى عرضا بـ 10 ملايين دولار".