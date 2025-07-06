التعرف على هويات ضحايا تحطم طائرة نمساوية

أفادت الشرطة النمساوية بالتعرف على هويات 4 ضحايا في حادث تحطم طائرة صغيرة في النمسا، بعد يوم واحد من الحادث.

وقالت الشرطة النمساوية، اليوم الأحد، إن رجلا يبلغ من العمر 70 عاما من منطقة إيبرسبيرج قرب مدينة ميونيخ الألمانية لقي حتفه في حادث تحطم الطائرة، إلى جانب ابنه البالغ من العمر 33 عاما وصديقة ابنه التي تبلغ العمر ذاته، وكلاهما كانا يقيمان في مدينة ريجنسبورج الواقعة جنوبي ألمانيا.

وأضافت الشرطة أن الطيار، البالغ من العمر 59 عاما، من سكان بلدة ماركت شفابين في منطقة بافاريا العليا بجنوبي ألمانيا، قد لقي حتفه أيضا في الحادث.

وكانت الطائرة الخفيفة ذات المحرك الواحد قد أقلعت، أمس السبت، من أوبرشلايسهايم قرب ميونيخ في رحلة جوية سياحية فوق جبال الألب.

وتحطمت الطائرة لأسباب لا تزال مجهولة قرب شلالات كريمل الشهيرة في النمسا، وذلك في منطقة وعرة، واشتعلت فيها النيران.

ووفقا لما ذكرته الشرطة، فإن حطام الطائرة تعرض لتدمير شبه كامل نتيجة الحريق.