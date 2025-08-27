زعم جيش الاحتلال على لسان متحدثه للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، وجود مناطق آمنة في جنوب قطاع غزة، يمكن لأهالي مدينة غزة وشمالي القطاع الانتقال إليها.

وقال أدرعي عبر حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء: "قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب أود أن أؤكد بأن هناك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي. هذه المناطق خالية من الخيم".

وادعى أن جيش الاحتلال أجرى مسحًا لهذه المناطق وهي معروضة لمساعدة السكان الذي تقرر إخلاؤهم المُخلين قدر الإمكان.

وفيما قال أدرعي إن إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، فقد واصل مزاعمه بأن كل عائلة تنتقل إلى الجنوب ستصل على أوفر المساعدات الإنسانية التي جاري العمل عليها في هذه الأيام.

وأكمل بأن الجيش عمل على إدخال الخيم وتمهيد مناطق لإنشاء مجمعات توزيع المساعدات الإنسانية ومد خط مياه وغيرها.

https://x.com/AvichayAdraee/status/1960647597107945725

وتتواصل التحضيرات الإسرائيلية على ما يبدو لتنفيذ خطط احتلال مدينة غزة، في توسيع وُصف بالخطير وأثيرت بشأنه الكثير من التحذيرات نظرًا لمخاطره على الأوضاع الإنسانية والكارثية بالقطاع.