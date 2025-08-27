تقرير: حفتر وعقيلة صالح يصلان العلمين لبحث خارطة الطريق الأممية بشأن ليبيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت مصادر دبلوماسية ليبية إن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وصلا إلى مدينة العلمين، تلبية لدعوة من مصر.

وأوضحت المصادر لموقع روسيا اليوم الإخباري أن الزيارة ستتضمن مباحثات تركز على خارطة الطريق الجديدة التي طرحتها البعثة الأممية في ليبيا، خصوصا فيما يتعلق بملف الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة.

والخميس الماضي، قدمت المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي، مقترح خريطة طريق لحل الأزمة الراهنة في ليبيا، عبر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مدى زمني أقصاه 18 شهرا.

واقترحت تيتيه خريطة طريق مبنية على ثلاث ركائز أساسية، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وذكرت أن الركيزة الأولى هي "تطبيق إطار انتخابي سليم فنيا ومقبول سياسيا يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".

والركيزة الثانية "توحيد المؤسسات من خلال حكومة موحدة جديدة"، بحسب تيتيه.

أما الثالثة فهي "حوار منظم يتيح مشاركة واسعة لليبيين لمعالجة القضايا الحاسمة التي يجب التعامل معها من أجل تهيئة بيئة مواتية للانتخابات وتشكيل رؤية مشتركة ومعالجة الدوافع طويلة الأجل للصراع".

وأوضحت تيتيه أن "هذه الخطة ارتأيناها تدريجيا وكحزمة واحدة، وينبغي التركيز على إجراء عملية متسلسلة ذات مراحل، حيث تسهل كل خطوة تنفيذ خارطة الطريق بنجاح من أجل تنفيذ انتخابات وطنية عامة".

وعن الإطار الزمني للخطة قالت تيتيه إنه يراوح "بين 12 و18 شهرا لإتمام خارطة الطريق التي ستتوج بالانتخابات العامة".