منظمات سورية ودولية تشارك في سير انتخابات مجلس الشعب

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم الأربعاء، أن عدة منظمات سورية ودولية تقدمت لتشارك في سير العملية الانتخابية وعقدنا اجتماعات تنظيمية معها بهذا الخصوص.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، عن المتحدث الإعلامي باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، قوله خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مجلس الشعب لإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة، "حريصون على إنجاح الانتخابات وسيرها بكل شفافية ".

وأكد أن "الآلية الانتخابية لا تقوم على الانتخاب المباشر وإنما ضمن الهيئات الناخبة في المناطق المحددة"، مشيرا إلى أن "رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات في المحافظات هو المسئول عن العملية الانتخابية وعن أي تجاوزات قد تحدث ".

وأضاف، أن "النظام الانتخابي المؤقت لم يفرق بين الناخبين سواء كانوا داخل سوريا أو خارجها، والذين يمكنهم أن يصوتوا ضمن المراكز الموجودة داخل منطقتهم الانتخابية".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أمس عدد أعضاء مجلس الشعب في كل المحافظات السورية ومناطقها وتشكيل اللجان الفرعية في المحافظات، مع استبعاد إقامة الانتخابات في محافظات الرقة والحسكة في شرق سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ومحافظة السويداء التي تشهد واضعا أمنيا متوترا.