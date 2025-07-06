برشلونة يستقر على تجديد عقد تشيزني موسمين

يسعى برشلونة الإسباني لتجديد عقد حارس مرماه البولندي فيوتشيك تشيزني، بعد الأداء المميز الذي قضاه مع الفريق الكتالوني.

برشلونة تعاقد مع تشيزني في أكتوبر الماضي، بعد إعلان اعتزاله، وذلك بسبب إصابة الألماني مارك أندريه تير شتيجن، ليقود الفريق لتحقيق الثلاثية المحلية.

وكشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، بأن برشلونة يستعد لتجديد عقد حارسه البولندي فيوتشيك تشيزني، لمدة موسمين.

ووفقًا لصحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقد تشيزني ستُحسم قبل بدء برشلونة برنامجه التدريبي التحضيري للموسم الجديد، يوم الأحد المقبل.

وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يبقى تشيزني في برشلونة لمدة عامين جديدين، وبالتحديد حتى نهاية موسم 2026-2027.

وفضل برشلونة الإبقاء على تشيزني بدلًا من تير شتجين، نظرًا لارتفاع راتب الحارس الألماني مقارنة بالبولندي

وجاء تشيزني إلى برشلونة كحارس مرمى احتياطي لإيناكي بينيا، قبل أن يتألق بعدها ويصبح الحارس الأساسي، ولكن من المتوقع أن يعود إلى دور الحارس البديل في الموسم المقبل، بعد انضمام خوان جارسيا، من إسبانيول، والذي من المتوقع أن يعتمد عليه البارسا كحارس أساسي.