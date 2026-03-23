حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تعود إلى قاعدة في كريت

عادت حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس جيرالد آر. فورد»، وهي الأكبر في العالم، الاثنين، إلى قاعدة بحرية في جزيرة كريت اليونانية، بحسب ما أفاد مصور لوكالة «فرانس برس»، بعد مشاركتها في الحرب على إيران.

وكانت الحاملة التي توقفت في هذه القاعدة في فبراير للتزود بالمؤن والوقود والذخيرة، قد أبلغت في 12 مارس عن نشوب حريق في غرفة للغسيل، ما أسفر عن إصابة اثنين من الطاقم، بحسب الجيش الأمريكي.

وشاركت «جيرالد آر. فورد» مع الحاملة «يو اس اس أبراهام لينكولن» في الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير.

وسيؤدي سحب هذه الحاملة إلى تراجع قدرات القوات الأمريكية في المنطقة.

وقال دانيال شنايدرمان، مدير برامج السياسات العالمية في جامعة بنّ واشنطن إن «إخراج فورد من الخدمة لفترة زمنية مهمة يعني تقليل الدعم الأميركي للجهود الحربية».

ولفت الى أن هذه الحاملة التي تمركزت في البحر الأبيض المتوسط أدت «دورا مهما في الدفاع عن إسرائيل».

وأشار الى أنه في حال بقيت بعض السفن الحربية من مجموعتها الضاربة قرب الدولة العبرية، فذلك سيخفف من الأثر العملياتي لتراجعها إلى كريت.

وتنتشر الحاملة جيرالد فورد في عرض البحر منذ نحو تسعة أشهر، وسبق أن شاركت في عمليات أمريكية في الكاريبي حيث نفذت القوات الأمريكية ضربات على قوارب قالت إنها تهرّب المخدرات، واعترضت ناقلات خاضعة للعقوبات، قبل أن تعتقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كراكاس.

وأفاد الجيش الأمريكي بأن الحريق على متن الحاملة أحدث أضرارا جسيمة بنحو 100 سرير. كما أفيد بأنها عانت من مشكلات كبيرة في نظام المراحيض أثناء وجودها في البحر، مع تقارير صحافية أمريكية عن انسداد وتكوّن طوابير طويلة أمام دورات المياه.