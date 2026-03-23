رئيس الوزراء الباكستاني: اتفقت مع الرئيس الإيراني على ضرورة وقف التصعيد

قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، إنه أجرى اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، أنه أعرب خلال الاتصال عن تضامن باكستان مع الشعب الإيراني، وخالص التعازي في ضحايا الحرب.

وأوضح أن الاتصال تطرق إلى الوضع الخطير في منطقة الخليج، مؤكدًا اتفاقهما على الحاجة المُلحة لخفض التصعيد، والحوار، والدبلوماسية.

وأكمل: «أكدتُ على أهمية وحدة الأمة الإسلامية، وجددتُ التزام باكستان بلعب دور بنّاء في تعزيز السلام في المنطقة».

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب لشبكة فوكس بيزنس اليوم الاثنين، بأن إيران ترغب بشدة ⁠في التوصل إلى اتفاق، وأن ذلك قد يتم في غضون خمسة أيام أو أقل.

وقال ترامب، في ‌مقابلة ⁠عبر الهاتف، بحسب مقدمة برنامج «مورننجز ويذ ماريا»، إن أحدث ⁠محادثات بين المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف ⁠وجاريد كوشنر ونظيريهما في ⁠إيران، جرت مساء أمس الأحد.

فيما قال مصدر أمريكي إن مصر وتركيا وباكستان كانت تتبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، خلال اليومين الماضيين.

وأضاف المصدر في تصريحات لموقع «أكسيوس»، أن وزراء خارجية الدول الثلاث أجروا محادثات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وأشار إلى أن «الوساطة جارية وتحرز تقدمًا»، موضحًا أن النقاش يدور حول إنهاء الحرب وحل جميع القضايا العالقة.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، أنه أصدر تعليمات بتأجيل أي هجمات عسكرية تستهدف محطات الكهرباء والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام، وذلك قبل ساعات فقط من الموعد النهائي الذي كان من شأنه تصعيد الصراع الذي دخل أسبوعه الرابع.

وكتب ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال» أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات «جيدة وبناءة للغاية» خلال اليومين الماضيين حول «حل نهائي وشامل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط».

وأضاف في رسالته المكتوبة بأحرف كبيرة أنه أصدر تعليماته لوزارة الدفاع بتأجيل الهجمات حتى الإعلان عن نتائج المحادثات الجارية.



