باكستان: سنواصل التعاون مع قيادة شركة مايكروسوفت الإقليمية والعالمية

قالت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في باكستان، إنها ستواصل التعاون مع قيادة شركة مايكروسوفت الإقليمية والعالمية لضمان أن تعزز أي تغييرات هيكلية التزام مايكروسوفت طويل الأمد تجاه العملاء والمطورين والشركاء الباكستانيين.

جاء ذلك بعد إعلان شركة مايكروسوفت إغلاق عملياتها في باكستان، منهية بذلك 25 عاما من التواجد المباشر في البلاد.

وقالت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في باكستان إن الشركة تُغيّر نموذجها التشغيلي في باكستان، وستُقدم خدماتها لعملائها من خلال موزعين و مكاتب مايكروسوفت الأخرى القريبة جغرافيًا.

وتابعت: على مدار السنوات القليلة الماضية، نقلت الشركة مسؤولية التراخيص وإدارة العقود التجارية لباكستان إلى مركزها الأوروبي في أيرلندا، بينما تولى شركاؤها المحليون المعتمدون تقديم الخدمات اليومية بالكامل.

وقالت الوزارة: ندرك أن مايكروسوفت تُراجع الآن مستقبل مكتب الاتصال التابع لها في باكستان كجزء من برنامج أوسع لتحسين القوى العاملة. ويعكس هذا استراتيجية راسخة منذ فترة طويلة، تُعزز التوظيف المباشر للموظفين، وتتجه نحو نموذج تقديم خدمات قائم على السحابة بقيادة الشركاء، بدلاً من الانسحاب من السوق الباكستانية.

وفي وقت سابق، قالت تقارير إن إمبراطورية البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت قررت شطب مئات الوظائف بعد أسابيع من تنفيذ أكبر جولة شطب وظائف منذ سنوات، مشيرة إلى أن الشركة تعمل على خفض النفقات، مع استمرار الاستثمار الكثيف في تقنيات الذكاء الاصطناعي.



