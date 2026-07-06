فرقة طنطا للموسيقى العربية تحيي حفلا على مسرح المركز الثقافي

نظمت هيئة قصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، حفلا موسيقيا غنائيا، على مسرح المركز الثقافي بمدينة طنطا، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة لتنمية الأنتماء الوطني، وتحقيق العدالة الثقافية.

وبقيادة المايسترو الفنان محمود صفوت، قدمت فرقة طنطا للموسيقى العربية في الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية، والتي تفاعل معها الجمهور، ومن بينها "والله وعملوها الرجالة"، و"يا حبيبتي يا مصر"، و"مصر هي أمي"، و"تسلم الأيادي"، و"مصر يا أول نور في الدنيا"، وذلك بحضور عدد من القيادات الثقافية.

وفي سياق متصل، أعلن فرع ثقافة الغربية فتح باب الاشتراك أمام مواهب المحافظة للمشاركة في فعاليات الموسم الثالث من برنامج "مواهبنا مستقبلنا"، والذي يقام تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية المواهب، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.

ويستقبل مركز تنمية المواهب بمسرح 23 يوليو في مدينة المحلة الكبرى طلبات التقديم حتى يوم الخميس المقبل، على أن تعقد لجنة التحكيم أعمالها يوم الجمعة الموافق 9 يوليو لتقييم المشاركين في مجالات الأداء الحركي، والتمثيل، والفنون التشكيلية، وفن الكروشيه، ويشترط أن تتراوح أعمار المتقدمين بين 11 و25 عاما.