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«أسرار الأحجار».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

كتاب أسرار الأحجار
كتاب أسرار الأحجار
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 4:42 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 4:42 م

أصدرت الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، كتابا بعنوان (أسرار الأحجار) تأليف أحمد الحلواني.

وذكرت الهيئة- في بيان- أن الكاتب يستعرض المسميات المتداولة، وتاريخ فهم تداول وتأثير تلك الأحجار على الحياة البشرية أو الكونية من مصادر تاريخية متنوعة.

ويحتوي الكتاب على ثلاثة فصول معززة بجداول توضيحية وصور فوتوغرافية للأحجار والمعادن، في الفصل الأول يقدم الكاتب تعريفا عاما للأحجار والمعادن ومصادر تسميتها وتأثيراتها المختلفة طبقا لما تطبقه من أشعة كونية، وفي الفصل الثاني يقدم شرحا تفصيليا للأحجار الكريمة والمعادن النفيسة وكيف أنها تنقسم لمجموعات وعائلات مختلفة سواء من ناحية التركيب أو اللون أو الانتماء، ويوضح كذلك تاريخ تسمية واستخدام كل معدن وحجر ومواصفاته الطبيعية، وتناول الدلالات والتأثيرات السحرية للأحجار وعلاقتها في التراث الشعبي مع الأبراج والكواكب المختلفة.

ويضيف الكاتب من خلال الفصل الثالث بعدا جديدا لفكر استخدامات الأحجار والمعادن، وما يناسبهم للاحتفالات في المناسبات السنوية والشهرية واليومية وتأثير الألوان المختلفة على الحالة الإنسانية.

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