نيجيريا تعتزم السماح لزعيم شيعي محتجز بالسفر للخارج للعلاج

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محتج يحمل لافتة تطالب بإطلاق سراح إبراهيم زكزكي زعيم الحركة الإسلامية المحظورة في نيجيريا في صورة من أرشيف رويترز.

قالت وكالة أمن الدولة في نيجيريا يوم الاثنين إنها تعمل على الامتثال لأمر محكمة يسمح لزعيم شيعي محتجز بالسفر لتلقي العلاج الطبي في الخارج.

وحكم قاض في مدينة كادونا بشمال غرب البلاد يوم الاثنين بأن إبراهيم زكزكي زعيم الحركة الإسلامية المحظورة في نيجيريا وزوجته يمكنهما السفر لتلقي العلاج بالخارج تحت رقابة مسؤولي الدولة.

وقال بيتر أفونانيا المتحدث باسم وكالة أمن الدولة إن الجماعة تلقت أمر المحكمة الذي يمنح زكزكي إذنا بالسفر إلى الهند لتلقي العلاج.

وأضاف ”بالتالي، تتواصل الإدارة مع الجهات المعنية لضمان الامتثال“.

وزكزكي محتجز منذ 2015 رغم صدور حكم محكمة في 2016 يوجب إطلاق سراحه.

وحظرت الحكومة الجماعة في يوليو تموز بعد سلسلة احتجاجات تدعو لإطلاق سراح زكزكي.