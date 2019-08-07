 الآثار: انتهاء مشروع تطوير وترميم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يونيو القادم - بوابة الشروق
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الآثار: انتهاء مشروع تطوير وترميم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يونيو القادم

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 11:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 11:49 م

قال هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، إنه من المقرر الانتهاء من مشروع تطوير وترميم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يونيو 2020، مشيرا إلى أن سيناريو العرض الجديد للمتحف يهدف إلى إبراز جمال مدينة الإسكندرية وازدهارها خلال هذا العصر.

وأوضح مساعد وزير الآثار، في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء في أعمال التطوير والترميم للمتحف في شهر فبراير الماضي بعد توقف الأعمال الذي دام قرابة 8 سنوات، لافتا إلى أن اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي انتهت من وضع التصور النهائي الجديد للمتحف وتوزيع القطع الأثرية المختارة، آخرهم الفسيفساء التي تم الإعلان عن اكتشافها مؤخرا في منطقة آثار كوم الدكة بالإسكندرية.

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