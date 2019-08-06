تاجر مخدرات برازيلي يحاول الهرب من السجن على شكل امرأة

حاول تاجر المخدرات البرازيلي، كلوفين ودا سيلفا، الهروب من السجن متخفيا على شكل امرأة من خلال قناع من المطاط وحمالة صدر وبنطلون جينز نسائي.

وأفاد موقع "جي 1" الإخباري، أمس الاثنين، بأن دا سيلفا قام بمحاولة الهرب من سجن جيريكينو بالقرب من ريو دي جانيرو، بعد أن زارته ابنته، غير أن السجين الشهير تصرف بشكل مريب مما جعل حراس السجن يستوقفونه.

نشرت إدارة السجن مقطع فيديو يخلع فيه موظف السجن عن دا سيلفا أولا نظارته وشعره الأسود المستعار، وكيف يخلع السجين قناع الوجه المصنوع من السيلكون، ثم ينطق اسمه بطلب من حارس السجن.

استمعت الشرطة لأقوال دا سيلفا وابنته وسبعة أشخاص آخرين.

وكان من بين المشتبه بهم أيضا امرأة حامل، يرجح أنها هربت القناع المطاطي إلى داخل السجن، حيث لا يتم تفتيش الحوامل أثناء زيارات السجون.

أراد السجين الهروب من السجن باسم ابنته، ومغادرة السجن من خلال المدخل الرئيسي.

وفقا للخطة، الفاشلة، فقد كانت نجلته ستظل في السجن ثم تسجل نفسها لدى إدارة السجن في وقت لاحق.

وهناك تحقيقات ضد الفتاة البالغة من العمر 19 عاما بتهمة المساعدة على الهروب.

يقضي كلوفين ودا سيلفا، الشهير بـ "بايكسينهو" (الصغير) عقوبة السجن 73 عاما.

وكان قد هرب من السجن بالفعل عام 2013، حسبما ذكرت مجلة "فيا"، حيث نجح في الهروب مع 30 سجينا آخر أثناء الزيارة، من خلال أحد الأنفاق ومواسير الصرف الصحي.

ونجح كلوفين الذي ينتمي لعصابة "القيادة الحمراء" في الاختفاء عقب هروبه في منطقة فافيلا القريبة من السجن، ولكن الشرطة ألقت القبض عليه بعد بضعة أسابيع من هروبه.

وفقا لإدارة السجن، فإن محاولة الهروب الجديدة على علاقة مباشرة بحملة استهدفت قيادات عصابة "القيادة الحمراء"، حيث صادرت إدارة السجن مؤخرا العديد من هواتف السجناء، والتي كانوا يديرون من خلالها أنشطة إجرامية من داخل السجن. وتعتقد إدارة السجن أن "الشكل الأخير غير المعتاد للهروب" كان "عملا يائسا".

تم نقل "بايكسينو" إلى سجن شديد الحراسة بعد محاولة الهروب الفاشلة.

ومن المنتظر أن يتعرض "الصغير" لعقوبة تأديبية فقط، وذلك لأنه لم يستخدم العنف أثناء محاولة الهروب.