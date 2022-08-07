إصابات لمواطنين فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب بيت لحم

أصيب، الليلة، عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء السبت.

وأفادت الوكالة بأن المواجهات تركزت في منطقة «التل» في البلدة القديمة، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائيير لابيد السماح للمستوطنين بدخول باحات المسجد الأقصى غدا، بما في ذلك أعضاء من الكنيست، وذلك عقب مشاورات أجراها مع قادة أمنيين.

ونقلت صحيفة هآرتس أن «الشرطة الإسرائيلية تستعد لمواجهات عنيفة في المسجد الأقصى غدا»، موضحة أن «عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، ينوي المشاركة في الاقتحام».

وسيشكل السماح للمستوطنين بالدخول إلى باحات الأقصى غدا تصعيدا جديدا في القدس، يتوازى مع التصعيد في قطاع غزة، حيث بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما يستهدف قادة حركة الجهاد في القطاع، أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري.