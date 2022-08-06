احتراق مصنع بعد سقوط صاروخ للمقاومة الفلسطينية في مستوطنات الغلاف

احترق مصنع للدهان جراء سقوط صاروخ للمقاومة الفلسطينية قرب مستوطنة "شاعر هنيغف"، الواقعة ضمن غلاف المستوطنات القريبة من قطاع غزة، دون وقوع إصابات.



وقال موقع "واللا" الإسرائيلي، إن صاروخا سقط على مصنع بشكل مباشر ما أدى إلى احتراقه.



وأكد الموقع: "اندلع حريق في مصنع نير ليت بعد سقوط صاروخ على المبنى، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولحقت بالمكان أضرار جسيمة".



وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11 شهيدا فلسطينيا بينهم القيادي البارز في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تيسير الجعبري والطفلة آلاء قدوم، فضلا عن 79 مصابا.



وبدأ التوتر الحالي، الاثنين الماضي، عقب اعتقال إسرائيل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، عن مجموعة من الإجراءات ضد قطاع غزة، كإغلاق المعابر التي تربطها مع القطاع، خشية من رد حركة الجهاد على اعتقال السعدي. كما فرضت قيودا على تحركات المستوطنين الإسرائيليين في محيط غزة.