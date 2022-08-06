استطلاع: أكثر من نصف الألمان يرغبون في الحصول على فترة قيلولة

أعرب أكثر من نصف الألمان عن رغبتهم في أخذ فترة قيلولة في كثير من الأحيان، وردا على سؤال، فى استطلاع رأي "هل ترغب في أخذ فترة قيلولة؟"، أجاب 18% بـ"نعم كثيرا جدا" و37% بـ"نعم كثيرا"، بينما ذكر 15% آخرون أنهم "لا يريدون ذلك على الإطلاق"، وقال 26% إنهم "لا يريدون ذلك على الأحرى".

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن نسبة الرغبة في الحصول على قيلولة متقاربة بين الرجال والنساء (55% بين الرجال، و54% بين النساء).

وبحسب الفئة العمرية، فإن 22% من الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و54 عاما يودون أخذ قيلولة أكثر ممن تفوق أعمارهم 55 عاما (16%) أو الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما (15%).

ومن ناحية أخرى، كشف الاستطلاع أن نحو 15% من البالغين في ألمانيا يفضلون النوم عراة (18% بين النساء و12% بين الرجال)، بينما يفضل 38% من الألمان النوم مرتدين لباس النوم (بيجاما) أو ملابس داخلية (32%).

وكشف الاستطلاع أن حوالي 40% من البالغين في ألمانيا لا ينامون جيدا.

وبحسب الاستطلاع، قال 10% من الألمان إنهم لا ينامون "جيدا على الإطلاق"، بينما قيّم 30% آخرون نومهم بأنه "ليس جيدا إلى حد ما".

في المقابل، ذكر 45% أنهم ينامون "جيدا إلى حد ما"، وقال 13% آخرون إنهم ينامون "جيدا جدا". ولم تدل النسبة المتبقية ببيانات.

وأشار الاستطلاع إلى أن الرجال ينامون بشكل أفضل من النساء وفقا لتقييمهم الخاص، حيث وصف 62% من الرجال نومهم بأنه "جيد إلى حد ما/ جيد جدا"، بينما بلغت نسبة من قالوا ذلك بين النساء 55%.

وذكر 7% ممن شملهم الاستطلاع أنهم "لا يعانون أبدا" من مشكلات في النوم أو أنهم يستيقظون لوقت أطول في الليل، بينما قال 24% أن هذا يحدث لهم "نادرا"، و33% "في بعض الأحيان"، و20% "كثيرا" و 14% "كثيرا للغاية" ولم يدل 2% ببيانات.

ومن الواضح أن النساء هنا أيضا يواجهن أوقاتا أكثر صعوبة، حيث ذكرت 40% من اللاتي شملهن الاستطلاع أنهن يعانين من مشكلات في النوم "كثيرا" و"كثيرا جدا"، بينما بلغت نسبة من ذكروا ذلك بين الرجال 28%.