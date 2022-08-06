تلقى فريق المقاولون العرب هزيمة من بيراميدز بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة 29 للدوري الممتاز.

المباراة هي الأولى للمقاولون منذ رحيل محمد عودة وتعيين شوق غريب بدلا منه في القيادة الفنية للفريق.

وعاد بيراميدز للفوز بعد الهزيمة أمام الزمالك في المباراة الماضية.

هذا الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ 62 في المركز الثاني وبفارق 7 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة، وتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة الـ 25 في المركز الـ 17 وبفارق نقطتين عن الجونة صاحب المركز الـ 15.