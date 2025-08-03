نتنياهو يطالب الصليب الأحمر بالمساعدة في تقديم الرعاية لأسرى إسرائيل بغزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه تحدث إلى جوليان ليريسون، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة بشأن وضع الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، اليوم الأحد، أنه طلب من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المشاركة في تقديم الغذاء والرعاية الطبية للأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وتأتي خطوة نتنياهو، بعد أن نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعا للأسير الإسرائيلي أفيتار دافيد، حيث ظهر وهو يعاني من فقدان شديد في الوزن نتيجة استمرار سياسة التجويع التي تنتهجها تل أبيب في غزة.

وسبق أن بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مقطع فيديو قالت إنه الأخير للأسير روم بارسلافسكي، قبل فقدان الاتصال بالمجموعة الآسرة له.

وظهر بارسلافسكي وهو في حالة هزال جسدي شديد، جراء التجويع الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، ما ينعكس بدوره على الأسرى المحتجزين هناك.