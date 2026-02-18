ريمونتادا مثيرة تقرب باريس سان جيرمان من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تغلب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على مواطنه، موناكو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الملحق ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب لويس الثاني بإمارة موناكو، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب باريس سان جيرمان في الشوط الثاني.

وتقدم موناكو في النتيجة بالدقيقة الأولى من المباراة عن طريق اللاعب، فولارين بالوجون، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 19.

وبدأ نادي باريس سان جيرمان رحلة العودة إلى النتيجة في المباراة، بهدف أحرزه اللاعب، ديزيري دويه في الدقيقة 29، قبل أن يتمكن أشرف حكيمي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، حصل ألكسندر جولوفين، لاعب موناكو على بطاقة حمراء مباشرة، ليستغل باريس سان جيرمان الزيادة العددية، ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 67، عن طريق ديزيريه دويه.

ومن المُقرر، أن تُقام مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وموناكو يوم الأربعاء المقبل، على ملعب حديقة الأمراء، حيث يتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى الدور ثمن النهائي.